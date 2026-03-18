На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта
- 18 марта, 2026
- 08:39
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
· Баку–Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
· Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
· Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
· Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
· 1-я Приозёрная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
· Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
· Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
· Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
· Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
· Улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;
· Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
· Улица Мухаммеда Хади, в районе станции метро "Ахмедли";
· Проспект Бабека, в направлении центра;
· Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.