Ильхам Алиев и Фридрих Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на Южный Кавказ
Внешняя политика
- 18 марта, 2026
- 08:52
17 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем.
Как передает Report, в ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, состоялся обмен мнениями о ее возможном влиянии на регион Южного Кавказа.
Фридрих Мерц приветствовал продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, отметил его важность для региональной стабильности.
Президент Азербайджана и канцлер Германии обсудили перспективы двусторонних отношений, а также вопросы расширения связей между нашей страной и Европейским Союзом.
