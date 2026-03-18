Ильхам Алиев и Фридрих Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на Южный Кавказ

17 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, состоялся обмен мнениями о ее возможном влиянии на регион Южного Кавказа.

Фридрих Мерц приветствовал продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, отметил его важность для региональной стабильности.

Президент Азербайджана и канцлер Германии обсудили перспективы двусторонних отношений, а также вопросы расширения связей между нашей страной и Европейским Союзом.