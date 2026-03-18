    • 18 марта, 2026
    Ильхам Алиев и Фридрих Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на Южный Кавказ

    17 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем.

    Как передает Report, в ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, состоялся обмен мнениями о ее возможном влиянии на регион Южного Кавказа.

    Фридрих Мерц приветствовал продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, отметил его важность для региональной стабильности.

    Президент Азербайджана и канцлер Германии обсудили перспективы двусторонних отношений, а также вопросы расширения связей между нашей страной и Европейским Союзом.

    Prezident İlham Əliyev Almaniya Kansleri Fridrix Mertslə Yaxın Şərqi müzakirə edib
    Ilham Aliyev, Friedrich Merz discuss situation in Middle East, its impact on South Caucasus
    Азербайджан и ICESCO обсудили План действий Нацкомиссии до 2029г

    Цена азербайджанской нефти упала почти на 1%

    Председатель Нацбанка Кыргызстана подал в отставку

    Постпред Израиля при ООН: В Иране есть лидеры, способные изменить курс страны

    Представители МИД стран Северо-Балтийской восьмерки отправились из Армении в Баку

    В Москве двоих мужчин задержали за избиения третьего после замечания за курение

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2026)

    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.03.2026)

