ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 6,5%

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сохранило учетную ставку на уровне 6,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Нижняя граница процентного коридора снижена на 0,5 процентного пункта - до 5%, а верхняя сохранена на уровне 7,5%.

"При принятии решения о параметрах процентного коридора учивались динамика фактической и прогнозируемой инфляции, процессы на валютном рынке, изменение позиции ликвидности банковского сектора, а также последние тенденции в глобальной монетарной среде", - заявили в ЦБА.