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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 6,5%

    Финансы
    • 23 сентября, 2026
    • 11:08
    ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 6,5%

    Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сохранило учетную ставку на уровне 6,5%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Нижняя граница процентного коридора снижена на 0,5 процентного пункта - до 5%, а верхняя сохранена на уровне 7,5%.

    "При принятии решения о параметрах процентного коридора учивались динамика фактической и прогнозируемой инфляции, процессы на валютном рынке, изменение позиции ликвидности банковского сектора, а также последние тенденции в глобальной монетарной среде", - заявили в ЦБА.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Учетная ставка
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini sabit saxlayıb
    Azerbaijan's Central Bank keeps refinancing rate unchanged at 6.5%

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