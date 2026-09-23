ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 6,5%
Финансы
- 23 сентября, 2026
- 11:08
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сохранило учетную ставку на уровне 6,5%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Нижняя граница процентного коридора снижена на 0,5 процентного пункта - до 5%, а верхняя сохранена на уровне 7,5%.
"При принятии решения о параметрах процентного коридора учивались динамика фактической и прогнозируемой инфляции, процессы на валютном рынке, изменение позиции ликвидности банковского сектора, а также последние тенденции в глобальной монетарной среде", - заявили в ЦБА.
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