ЦБА считает возможным снижение учетной ставки в нынешних макроэкономических условиях

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Снижение учетной ставки в нынешних макроэкономических условиях возможно. Тем самым, монетарные условия приблизятся к нейтральной зоне.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"На валютном рынке нет никаких угроз. Мы намерены стимулировать банки и направить их на кредитование. Деньги в экономике есть, ликвидность растет. ЦБА в первом квартале повысил денежную базу на 11%. Экономика нуждалась в ликвидности, и мы предоставили ее, однако эти средства направлялись на рынок ценных бумаг. Поэтому мы стараемся максимально направить эти деньги на кредитование", - сказал он.

По его словам, ведутся исследования по оздоровлению банковского сектора, обеспечению финансового посредничества, оздоровлению финансового положения населения и бизнеса.

"За последние три месяца реальный эффективный курс национальной валюты снизился. Манат сохраняется на 30-35% дешевле национальных валют стран-торговых партнеров. Это говорит о конкурентном преимуществе маната", - добавил он.