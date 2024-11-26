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ЦБА: Регулятор продолжит поощрять появление на рынке платежных услуг новых участников

ЦБА: Регулятор продолжит поощрять появление на рынке платежных услуг новых участников 12:16
Финансы
26 ноября 2024 г. 12:32
ЦБА: Регулятор продолжит поощрять появление на рынке платежных услуг новых участников

Одним из основных приоритетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является защита прав участников рынка, обеспечение равных условий и создание здоровой конкурентной среды.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента платежных систем и расчетов ЦБА Фуад Сабзиев на "Форуме по электронной коммерции и электронному экспорту Туран" в Баку.

По его словам, в настоящее время более 20 компаний, оказывающих платежные услуги, получили лицензии на деятельность и подключились к системе, продолжая свою деятельность в Азербайджане.

Он отметил, что интеграция финтех-компаний и других поставщиков платежных услуг в систему осуществляется в соответствии со стратегическим подходом ЦБА. "Мы применили специальный режим регулирования, чтобы контролировать их деятельность и обеспечить предоставление новых продуктов и услуг в соответствии с требованиями рынка. В рамках этого режима ЦБА не только поддерживает присоединение новых организаций к системе и их деятельность на рынке, но и стимулирует их развитие и расширение ассортимента продукции".

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Версия на английском языке CBA: Protecting rights of market participants among main priorities
Версия на азербайджанском языке AMB: "Bazarda bərabər şərtlərin və sağlam rəqabət mühitinin təmin edilməsi əsas prioritetlərindən biridir"

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