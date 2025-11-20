ЦБА: Разрабатываются новые нормативные требования по борьбе с цифровым мошенничеством

В Азербайджане разрабатываются новые нормативные требования по борьбе с цифровым мошенничеством.

Как передает Report, об этом сообщил специалист по платежным системам и развитию продуктов Центрального банка Азербайджана Эльвин Джуваров на IX Международном банковском форуме (IBF-2025) в Баку.

По его словам, возникла необходимость установить единые требования для банков и платежных организаций, чтобы предотвратить рост цифрового мошенничества в стране.

"Разработка этих требований уже началась, и новая структура предусматривает дальнейшее усиление регулирования цифровой безопасности. В прошлом году вступили в силу требования по информационной безопасности. Сегодня же необходимость выработки отдельных требований по борьбе с цифровым мошенничеством стала необходимостью", – отметил представитель ЦБА.

Он пояснил, что новые требования охватят несколько ключевых направлений: "В их числе создание специальной команды по борьбе с цифровым мошенничеством, определение структуры, в составе которой она будет функционировать, и предотвращение конфликта интересов".

Джуваров добавил, что деловая активность, информационная безопасность и клиентский опыт должны быть защищены сбалансированно: "Главная задача – правильно выстроить этот баланс. Не должны страдать ни бизнес-процессы, ни уровень удовлетворенности клиентов. В то же время цифровая безопасность должна быть достаточно сильной. Новые требования будут опираться на международный опыт и обеспечат банкам более эффективное управление рисками".