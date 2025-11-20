İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    AMB: Rəqəmsal fırıldaqçılığa qarşı mübarizə üzrə yeni normativ tələblər hazırlanır

    Maliyyə
    • 20 noyabr, 2025
    • 12:09
    AMB: Rəqəmsal fırıldaqçılığa qarşı mübarizə üzrə yeni normativ tələblər hazırlanır

    Azərbaycanda rəqəmsal fırıldaqçılığa qarşı mübarizə üzrə yeni normativ tələblər hazırlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının ödəniş sistemləri və məhsulların inkişafı üzrə mütəxəssisi Elvin Cuvarov Bakıda keçirilən IX Beynəlxalq Bank Forumunun ikinci günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkədə artan rəqəmsal fırıldaqçılıq hallarının qarşısının alınması üçün banklar və ödəniş təşkilatları üzrə vahid tələblərin müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac yaranıb.

    "Bu sahədə tələblərin hazırlanmasına artıq başlanılıb və yeni çərçivə rəqəmsal təhlükəsizliklə bağlı tənzimləmələrin daha da gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Keçən il informasiya təhlükəsizliyi üzrə tələblər qüvvəyə mindi. Bu gün isə rəqəmsal fırıldaqçılığa qarşı mübarizə sahəsində ayrıca tələblərin hazırlanması artıq zərurətə çevrilib", - deyə AMB rəsmisi qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, yeni tələblərdə bir sıra əsas istiqamətlər nəzərdə tutulacaq: "Bunlara rəqəmsal fırıldaqçılığa qarşı xüsusi komandanın yaradılması, onun hansı strukturun tərkibində fəaliyyət göstərəcəyi və maraqların toqquşmasının qarşısının alınması daxildir".

    E.Cuvarov əlavə edib ki, biznes fəallığı, informasiya təhlükəsizliyi və müştəri təcrübəsi balanslı şəkildə qorunmalıdır: "Burada əsas məqsəd balansın düzgün qurulmasıdır. Nə biznes prosesi zərər görməli, nə də müştəri məmnuniyyəti aşağı düşməlidir. Eyni zamanda, rəqəmsal təhlükəsizlik də kifayət qədər güclü olmalıdır. Yeni tələblər beynəlxalq təcrübəyə əsaslanacaq və bankların riskləri daha effektiv şəkildə idarə etməsinə şərait yaradacaq".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Elvin Cuvarov Beynəlxalq Bankçılıq Forumu
    ЦБА: Разрабатываются новые нормативные требования по борьбе с цифровым мошенничеством

    Son xəbərlər

    12:46

    Gələn il iki dəfə Günəş və Ay tutulması baş verəcək

    Elm və təhsil
    12:41

    Azərbaycan Gürcüstanla istehlakçıların hüquqları ilə bağlı Qarşılıqlı Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Biznes
    12:40

    Azərbaycanın zədələnən FIFA referisinin durumu müəyyənləşib

    Futbol
    12:37
    Foto

    Xocalının Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:36

    Bütün pensiyalar sabah ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    12:28

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Deputat: "Sumqayıtda kitabxanaların ciddi təmir işlərinə ehtiyacı var"

    Maliyyə
    12:18
    Foto

    Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi ICSD ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Fərdi
    12:15
    Foto

    Yeni Klinikada Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti