ЦБА работает над новыми правилами по защите прав клиентов
Финансы
- 07 октября, 2025
- 13:39
Центробанк Азербайджана работает над новыми правилами в вопросе защиты прав клиентов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на генерального директора ЦБА Шахина Махмудзаде.
По его словам, на банки возложено достаточно требований, связанных с защитой прав клиентов и кибербезопасностью: "В настоящее время мы проводим исследования по применению других инструментов в этом направлении. В то же время мы начнем публиковать ежеквартальную статистику по случаям киберпреступлений".
