ЦБА работает над новыми правилами по защите прав клиентов

Центробанк Азербайджана работает над новыми правилами в вопросе защиты прав клиентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на генерального директора ЦБА Шахина Махмудзаде.

По его словам, на банки возложено достаточно требований, связанных с защитой прав клиентов и кибербезопасностью: "В настоящее время мы проводим исследования по применению других инструментов в этом направлении. В то же время мы начнем публиковать ежеквартальную статистику по случаям киберпреступлений".