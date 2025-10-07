Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ЦБА работает над новыми правилами по защите прав клиентов

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 13:39
    ЦБА работает над новыми правилами по защите прав клиентов

    Центробанк Азербайджана работает над новыми правилами в вопросе защиты прав клиентов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на генерального директора ЦБА Шахина Махмудзаде.

    По его словам, на банки возложено достаточно требований, связанных с защитой прав клиентов и кибербезопасностью: "В настоящее время мы проводим исследования по применению других инструментов в этом направлении. В то же время мы начнем публиковать ежеквартальную статистику по случаям киберпреступлений".

    ЦБА кибербезопасность Шахин Махмудзаде
    AMB müştəri hüquqlarının qorunması ilə bağlı yeni qaydalar üzərində işləyir

