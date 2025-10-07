İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    AMB müştəri hüquqlarının qorunması ilə bağlı yeni qaydalar üzərində işləyir

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:05
    AMB müştəri hüquqlarının qorunması ilə bağlı yeni qaydalar üzərində işləyir

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) müştərilərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı yeni qaydalar üzərində işləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Baş direktoru Şahin Mahmudzadə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müştəri hüquqlarının qorunması və kibertəhlükəsizliklə bağlı bankların üzərinə kifayət qədər tələblər qoyulub: "Hazırda bu istiqamətdə digər alətlərin tətbiq olunması ilə bağlı araşdırmalar aparırıq. Eyni zamanda biz kibercinayətkarlıq halları ilə bağlı rüblük statistika açıqlamağa başlayacağıq".

