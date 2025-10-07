ЦБА прокомментировал снижение прибыли инвесткомпаний
- 07 октября, 2025
- 13:04
Чистая прибыль инвестиционных компаний в Азербайджане снизилась из-за роста расходов на инфраструктуру, технологии и безопасность, в то время как доход оставался стабильным.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Тарлан Расулов.
"Увеличение расходов связано с инвестициями компаний в инфраструктуру, технологии и безопасность, а также с расширением стандартов, применяемых ЦБА. Естественно, в следующем периоде эти расходы несколько стабилизируются", - отметил он.
