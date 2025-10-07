Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ЦБА прокомментировал снижение прибыли инвесткомпаний

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 13:04
    ЦБА прокомментировал снижение прибыли инвесткомпаний

    Чистая прибыль инвестиционных компаний в Азербайджане снизилась из-за роста расходов на инфраструктуру, технологии и безопасность, в то время как доход оставался стабильным.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Тарлан Расулов.

    "Увеличение расходов связано с инвестициями компаний в инфраструктуру, технологии и безопасность, а также с расширением стандартов, применяемых ЦБА. Естественно, в следующем периоде эти расходы несколько стабилизируются", - отметил он.

