ЦБА прокомментировал снижение прибыли инвесткомпаний

Чистая прибыль инвестиционных компаний в Азербайджане снизилась из-за роста расходов на инфраструктуру, технологии и безопасность, в то время как доход оставался стабильным.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Тарлан Расулов.

"Увеличение расходов связано с инвестициями компаний в инфраструктуру, технологии и безопасность, а также с расширением стандартов, применяемых ЦБА. Естественно, в следующем периоде эти расходы несколько стабилизируются", - отметил он.