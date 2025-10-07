İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AMB investisiya şirkətlərinin mənfəətliliyinin azalmasına münasibət bildirib

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:19
    AMB investisiya şirkətlərinin mənfəətliliyinin azalmasına münasibət bildirib

    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin xalis mənfəətinin azalması onların gəlirlərinin sabit qalması, xərclərinin isə artması ilə bağlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Tərlan Rəsulov bildirib.

    "Xərclərin artması şirkətin infrastruktura, texnologiyaya və təhlükəsizliyə investisiya qoyması, AMB-nin tətbiq etdiyi standartların genişləndirilməsi ilə bağlıdır. Təbii ki, növbəti dövrdə bu xərclər müəyyən qədər sabitləşəcək", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı investisiya şirkətləri
    ЦБА прокомментировал снижение прибыли инвесткомпаний

    Son xəbərlər

    13:37

    Azərbaycan Prezidenti: Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirir

    Xarici siyasət
    13:35

    Ukrayna millisinin futbolçusu zədəli olduğu üçün Azərbaycan yığması ilə oyunu buraxacaq

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan hökuməti strateji investisiya layihələri üçün yeni dövlət zəmanətləri verməyə hazırdır

    Maliyyə
    13:34

    İlham Əliyev: Hazırda biz Orta Asiya, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa yaşıl enerji dəhlizi üzərində işləyirik

    Xarici siyasət
    13:34

    Prezident: TDT-yə üzv ölkələrlə Azərbaycan bir çox önəmli sərmayə layihələrini icra edib

    Xarici siyasət
    13:30

    Prezident: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdır

    Xarici siyasət
    13:28

    Prezident: Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazı sülh məkanına çevirəcək

    Xarici siyasət
    13:27

    AZPROMO Azərbaycanın tekstil məhsullarının dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaq

    Biznes
    13:26

    İlham Əliyev Azərbaycanda TDT-yə üzv ölkələrin birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsini təklif edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti