    ЦБА: Профицит счета текущих операций платежного баланса в I полугодии составил $2,3 млрд

    Финансы
    • 10 сентября, 2025
    • 11:21
    ЦБА: Профицит счета текущих операций платежного баланса в I полугодии составил $2,3 млрд

    Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии 2025 года по оперативным данным составил $2,3 млрд или 6,3% ВВП.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБА).

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года профицит счета сократился на 11,5%.

    "Центробанк оставил без изменений свой прогноз, что в 2025-2026 годах счет текущих операций платежного баланса будет профицитным", - подчеркивает ЦБА.

    Напомним, что в 2024 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил $4,7 млрд или 6,3% ВВП.

