ЦБА: Профицит счета текущих операций платежного баланса в I полугодии составил $2,3 млрд

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии 2025 года по оперативным данным составил $2,3 млрд или 6,3% ВВП.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБА).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года профицит счета сократился на 11,5%.

"Центробанк оставил без изменений свой прогноз, что в 2025-2026 годах счет текущих операций платежного баланса будет профицитным", - подчеркивает ЦБА.

Напомним, что в 2024 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил $4,7 млрд или 6,3% ВВП.