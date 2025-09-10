ЦБА: Профицит счета текущих операций платежного баланса в I полугодии составил $2,3 млрд
- 10 сентября, 2025
- 11:21
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии 2025 года по оперативным данным составил $2,3 млрд или 6,3% ВВП.
Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБА).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года профицит счета сократился на 11,5%.
"Центробанк оставил без изменений свой прогноз, что в 2025-2026 годах счет текущих операций платежного баланса будет профицитным", - подчеркивает ЦБА.
Напомним, что в 2024 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил $4,7 млрд или 6,3% ВВП.
