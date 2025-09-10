İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının profisiti ÜDM-in 6,3 %-ni təşkil edib

    Maliyyə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 11:14
    Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının profisiti ÜDM-in 6,3 %-ni təşkil edib

    Bu ilin I yarımilində, ilkin məlumatlara görə, Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının (CƏB) profisiti 2,3 milyard ABŞ dolları olub.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Bu, ötən ilin eynui dövrü ilə müqayisədə 11,5 % azdır. Bununla da, CƏB-də ÜDM-in 6,3 %-i səviyyəsində müsbət saldo qeydə alınıb.

    "Mərkəzi Bankın 2025-ci və 2026-cı illərin yekunu üzrə tədiyə balansının cari hesabının profisitli olacağı ilə bağlı proqnozu dəyişməz qalır", - AMB bəyan edib.

    cari əməliyyatlar balansı AMB profisit
    ЦБА: Профицит счета текущих операций платежного баланса в I полугодии составил $2,3 млрд
    CBA: Current account surplus of balance of payments in first half of year amounted to $2.3B

