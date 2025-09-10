Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının profisiti ÜDM-in 6,3 %-ni təşkil edib
Maliyyə
- 10 sentyabr, 2025
- 11:14
Bu ilin I yarımilində, ilkin məlumatlara görə, Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının (CƏB) profisiti 2,3 milyard ABŞ dolları olub.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Bu, ötən ilin eynui dövrü ilə müqayisədə 11,5 % azdır. Bununla da, CƏB-də ÜDM-in 6,3 %-i səviyyəsində müsbət saldo qeydə alınıb.
"Mərkəzi Bankın 2025-ci və 2026-cı illərin yekunu üzrə tədiyə balansının cari hesabının profisitli olacağı ilə bağlı proqnozu dəyişməz qalır", - AMB bəyan edib.
