ЦБА продолжает снижать свой прогноз цен на нефть и газ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что средняя цена 1 барреля нефти на мировом рынке в следующем году составит $64.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению возглавляемого им ведомства относительно параметров процентного коридора.

Главный банкир также сообщил, что средняя цена 1 000 кубометров природного газа в следующем году прогнозируется на уровне $288.

Напомним, что согласно июльским прогнозам ЦБА, средняя цена 1 барреля нефти в 2026 году ожидалась на уровне $64,6, а цена 1 000 кубометров природного газа - на уровне $290.