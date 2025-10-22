ЦБА продолжает снижать свой прогноз цен на нефть и газ
Финансы
- 22 октября, 2025
- 12:16
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что средняя цена 1 барреля нефти на мировом рынке в следующем году составит $64.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению возглавляемого им ведомства относительно параметров процентного коридора.
Главный банкир также сообщил, что средняя цена 1 000 кубометров природного газа в следующем году прогнозируется на уровне $288.
Напомним, что согласно июльским прогнозам ЦБА, средняя цена 1 барреля нефти в 2026 году ожидалась на уровне $64,6, а цена 1 000 кубометров природного газа - на уровне $290.
