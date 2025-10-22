İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:29
    AMB neft-qaz qiymətləri ilə bağlı proqnozunu azaltmaqda davam edir
    Taleh Kazımov

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) gələn il dünya bazarında neftin 1 barelinin orta qiymətinin 64 ABŞ dolları olacağını gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov rəhbərlik etdiyi qurumun faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı qərarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Bundan başqa, baş bankir deyib ki, gələn il təbii qazın 1 000 kubmetrinin orta qiymətinin 288 ABŞ dolları olacağı proqnozlaşdırılır.

    Xatırladaq ki, AMB-nin bu ilin iyul ayında açıqladığı proqnozlara görə, 2026-cı ildə neftin 1 barelinin orta qiyməti 64,6 ABŞ dolları, təbii qazın 1 000 kubmetrinin qiyməti isə 290 ABŞ dolları olmalı idi.

