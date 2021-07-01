ЦБА продлил срок действия мер поддержки предпринимателей

В условиях постепенного восстановления экономической активности на фоне смягчения карантинных мер в различных отраслях экономики, Центробанк Азербайджана принял решение о продлении до 1 октября 2021 года срока действия рекомендаций, направленных на поддер

В условиях постепенного восстановления экономической активности на фоне смягчения карантинных мер в различных отраслях экономики, Центробанк Азербайджана принял решение о продлении до 1 октября 2021 года срока действия рекомендаций, направленных на поддержку физических лиц и субъектов предпринимательства, пострадавших от пандемии.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление ЦБА, это позволит избежать начисления процентов, пени и других штрафов по просроченным кредитным обязательствам, а также ухудшения кредитных историй в связи с просрочками по кредитным обязательствам заемщиков.

Ограничения на выплаты дивидендов также сохраняются до указанной даты в целях дальнейшего укрепления капитальных позиций кредитных и страховых организаций, обеспечения направления их свободных финансовых средств в капитал.