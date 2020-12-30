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ЦБА продлил срок действия дополнительного пакета мер поддержки финсектора

ЦБА продлил срок действия дополнительного пакета мер поддержки финсектора Проценты, неустойки и другие штрафы по просроченным кредитным обязательствам начисляться не будут
Финансы
30 декабря 2020 г. 15:39
ЦБА продлил срок действия дополнительного пакета мер поддержки финсектора
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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) посчитал целесообразным продлить до 1 апреля 2021 года срок действия решений и рекомендаций, принятых до 30 декабря 2020 года, в направлении снижения регуляторной нагрузки на кредитные организации и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление ЦБА, проценты, неустойки и другие штрафы по просроченным кредитным обязательствам начисляться не будут.

В целях стимулирования безналичных платежей в период пандемии и снижения затрат экономических субъектов на эти услуги решение Центробанка о снижении на 50% платы за услуги, взимаемые с банков в межбанковских платежных системах, а также тарифов эквайринга по платежным картам предпринимателей продлено до 1 апреля.

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