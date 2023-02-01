ЦБА предлагает коммерческим банкам выпуск долгосрочных облигаций

Коммерческие банки Азербайджана могут осуществлять выпуск долгосрочных облигаций.

Коммерческие банки Азербайджана могут осуществлять выпуск долгосрочных облигаций.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента надзора за деятельностью кредитных организаций Центрального банка Азербайджана Фуад Исаев на II Форуме по агробизнесу в Баку, отвечая на вопрос о том, какие новые ресурсы есть у коммерческих банков для предоставления долгосрочных кредитов.

По словам Исаева, этот вопрос связан с развитием рынка капитала: "Здесь возникает другой вопрос: есть ли у них в настоящее время клиентская база в связи с долгосрочными инвестициями в нацвалюте?".

Отметим, что с 1 февраля в Азербайджане дивиденды, дисконтные и процентные доходы, выплачиваемые по акциям и облигациям, выпущенным методом публичного предложения и торгуемым на регулируемом рынке, освобождаются от налогообложения сроком на 5 лет. Целью является стимулирование размещения ценных бумаг на фондовой бирже методом публичного предложения и повышение интереса к ценным бумагам, торгуемым на регулируемом рынке.