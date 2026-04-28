ЦБА планирует модернизацию надзора за кредитными организациями

Центральный банк Азербайджана намерен усовершенствовать надзорные процессы в рамках перехода к риск-ориентированной модели регулирования деятельности кредитных организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, соответствующие меры предусмотрены в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

В числе приоритетов ЦБА - внедрение требований по управлению долгосрочной ликвидностью для приведения банковского надзора в соответствие с Базельскими основными принципами, совершенствование законодательной и нормативной базы в области банковской резолюции, а также разработка требований по оценке достаточности капитала банков (ICAAP).

Помимо этого, планируется укрепление институционального потенциала небанковских кредитных организаций, расширение альтернативных источников финансирования, разработка подходов к консолидированному регулированию и надзору, внедрение технологических решений SupTech, развитие исламского банкинга и расширение доступа к финансированию для сельскохозяйственных компаний, прежде всего микро-, малых и средних предприятий.