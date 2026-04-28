    AMB kredit təşkilatları ilə bağlı yeni planlarını açıqlayıb

    Maliyyə
    • 28 aprel, 2026
    • 12:02
    AMB kredit təşkilatları ilə bağlı yeni planlarını açıqlayıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) təsdiqlədiyi "2024-2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" çərçivəsində kredit təşkilatları üçün risk əsaslı tənzimləmə və nəzarət modelinə müvafiq olaraq nəzarət proseslərinin təkmilləşdirilməsini planlaşdırır.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Bundan başqa, qurum bank nəzarəti çərçivəsinin Bazel Əsas Prinsiplərinə uyğunluq səviyyəsinin artırılması istiqamətində uzunmüddətli likvidliyinin idarə edilməsinə dair tələblərin tətbiqini, bank rezolyusiyası üzrə qanunvericilik və normativ çərçivənin təkmilləşdirilməsini, ICAAP implementasiyası üzrə tələblərin hazırlanmasını və banklara dəstək verilməsini, bank olmayan kredit təşkilatlarının institusional potensialının gücləndirilməsini və müvafiq təşkilatlar üzrə alternativ maliyyələşdirmə mənbələri üçün imkanların genişləndirilməsini, konsolidasiya edilmiş tənzimləmə və nəzarət üzrə məqbul yanaşmanın hazırlanmasını, alternativ maliyyəşdirmə alətləri üçün müvafiq tənzimləyici mexanizmlərin yaradılması və uyğunlaşdırılmasını, seçilmiş "SupTech" həllərinin tətbiqi, islam bankçılığı məhsullarına çıxışın artırılması istiqamətində perspektivlərin müəyyən edilməsini, mikro, kiçik və orta ölçülü müəssisələrə xüsusi diqqət yetirməklə kənd təsərrüfatı şirkətlərinin maliyyələşdirilmə imkanlarının genişləndirilməsini hədəfləyir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2024-2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası
    ЦБА планирует модернизацию надзора за кредитными организациями
    Central Bank of Azerbaijan plans modernization of credit institutions oversight

    17:11

    Azər İlyasov: "İtaliyadakı yarışın yorğunluğuna rəğmən, "Prezident Kuboku 2026"da qızıl medal qazandım"

    Fərdi
    17:09
    Foto

    Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə panel müzakirəsi keçirilib

    Sosial müdafiə
    17:09

    Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib

    Region
    17:01
    Foto

    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    16:58

    Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRH

    Analitika
    16:56

    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

    ASK
    16:54

    Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    İKT
    16:50

    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
