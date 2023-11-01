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ЦБА ожидает ускорения экономического роста до 2025 года

ЦБА ожидает ускорения экономического роста до 2025 года Центральный банк Азербайджана прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,5% в 2023 году, на 3,5% в 2024 году и на 4% в 2025 году.
Финансы
1 ноября 2023 г. 16:30
ЦБА ожидает ускорения экономического роста до 2025 года

Центральный банк Азербайджана прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,5% в 2023 году, на 3,5% в 2024 году и на 4% в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов сказал на пресс-конференции.

"Также ожидается, что ненефтяной ВВП вырастет в 2023 году на 3%, в 2024 году на 6% и в 2025 году на 5,5% ", - сказал он.

Напомним, что в январе-сентябре 2023 года в Азербайджане произведен ВВП на сумму 90 млрд 812,5 млн манатов, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на английском языке CBA expects economic growth to accelerate until 2025
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2025-ci ilədək iqtisadi artımın sürətlənəcəyini gözləyir

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