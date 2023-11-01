ЦБА ожидает ускорения экономического роста до 2025 года

Центральный банк Азербайджана прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,5% в 2023 году, на 3,5% в 2024 году и на 4% в 2025 году.

Центральный банк Азербайджана прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,5% в 2023 году, на 3,5% в 2024 году и на 4% в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов сказал на пресс-конференции.

"Также ожидается, что ненефтяной ВВП вырастет в 2023 году на 3%, в 2024 году на 6% и в 2025 году на 5,5% ", - сказал он.

Напомним, что в январе-сентябре 2023 года в Азербайджане произведен ВВП на сумму 90 млрд 812,5 млн манатов, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.