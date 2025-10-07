ЦБА отмечает отсутствие риска процентной ставки в банковском секторе страны

Риск процентной ставки не представляют угрозы устойчивости банков в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центробанка Атахан Гасанов.

По его словам, доля активов сроком до одного года составляет 51% всех активов банков, а доля обязательств сроком до одного года - 81 %.

"Проведенный анализ показывает, что несоответствие сроков активов и обязательств, то есть риск процентной ставки, оказывает минимальное влияние на капитал банков и не представляет угрозы их устойчивости", - отметил представитель ЦБА.