ЦБА отмечает отсутствие риска процентной ставки в банковском секторе страны
Финансы
- 07 октября, 2025
- 11:05
Риск процентной ставки не представляют угрозы устойчивости банков в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центробанка Атахан Гасанов.
По его словам, доля активов сроком до одного года составляет 51% всех активов банков, а доля обязательств сроком до одного года - 81 %.
"Проведенный анализ показывает, что несоответствие сроков активов и обязательств, то есть риск процентной ставки, оказывает минимальное влияние на капитал банков и не представляет угрозы их устойчивости", - отметил представитель ЦБА.
