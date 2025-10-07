İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AMB rəsmisi: "Bank sektorunda faiz dərəcəsi riski yoxdur"

    Maliyyə
    • 07 октября, 2025
    • 10:51
    AMB rəsmisi: Bank sektorunda faiz dərəcəsi riski yoxdur

    Azərbaycanın bank sektorunda faiz dərəcəsi riski yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə sabitliyi departamentinin direktoru Ataxan Həsənov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan banklarının müddəti 1 ilə qədər olan aktivlərinin ümumi aktivlərdə payı 51 %, 1 ilə qədər olan öhdəliklərinin ümumi öhdəliklərdə payı isə 81 %-dir.

    "Təhlillər göstərir ki, sektorda müddət uyğunsuzluğunun, başqa sözlə faiz dərəcəsi riskinin bankların kapital mövqeyinə təsiri minimaldır, dayanıqlılığa təhdid yaratmır", - deyə AMB rəsmisi əlavə edib.

    Bundan başqa, onun sözlərinə görə, hazlrda bank sektorunda hüquqi şəxslərin depozitlərinin 46 %-i ABŞ dollarındadır: "Hüquqi şəxslərin depoitləri ümumilikdə 22,2 milyard manatdır. Bunun 17 milyard manatı tələbli, 5,2 milyard manatı müddətli depozitlərdir. Dollarlaşma əsasən tələbli depozitlər hesabına təmin edilib".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Ataxan Həsənov faiz dərəcəsi riski
    ЦБА отмечает отсутствие риска процентной ставки в банковском секторе страны

    Son xəbərlər

    12:07

    Azərbaycan Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair yeni strategiya hazırlayır

    Maliyyə
    12:06

    Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!

    Maliyyə
    12:04

    Sabah bəzi yerlərdə çiskin olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:02

    Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına ev sahibliyi edəcək

    Xarici siyasət
    12:02

    TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra sənədlər təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    12:02

    QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcək

    Milli Məclis
    12:01

    Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürüb

    Xarici siyasət
    12:01

    Ukraynalı deputat: Müharibə dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcək

    Xarici siyasət
    12:00

    Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti