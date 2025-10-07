AMB rəsmisi: "Bank sektorunda faiz dərəcəsi riski yoxdur"
Azərbaycanın bank sektorunda faiz dərəcəsi riski yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə sabitliyi departamentinin direktoru Ataxan Həsənov bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan banklarının müddəti 1 ilə qədər olan aktivlərinin ümumi aktivlərdə payı 51 %, 1 ilə qədər olan öhdəliklərinin ümumi öhdəliklərdə payı isə 81 %-dir.
"Təhlillər göstərir ki, sektorda müddət uyğunsuzluğunun, başqa sözlə faiz dərəcəsi riskinin bankların kapital mövqeyinə təsiri minimaldır, dayanıqlılığa təhdid yaratmır", - deyə AMB rəsmisi əlavə edib.
Bundan başqa, onun sözlərinə görə, hazlrda bank sektorunda hüquqi şəxslərin depozitlərinin 46 %-i ABŞ dollarındadır: "Hüquqi şəxslərin depoitləri ümumilikdə 22,2 milyard manatdır. Bunun 17 milyard manatı tələbli, 5,2 milyard manatı müddətli depozitlərdir. Dollarlaşma əsasən tələbli depozitlər hesabına təmin edilib".