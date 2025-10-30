ЦБА оштрафовал представителя НБКО "Prior Credit"

Центробанк Азербайджана привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации "Prior Credit".

Как сообщили Report в ЦБА, в ходе плановых надзорных мероприятий были выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

По результатам проверки, Наримановский районный суд города Баку вынес решение о наложении штрафа в размере 2 000 манатов на ответственное лицо организации в соответствии со статьей 598.1.2 Кодекса об административных проступках.