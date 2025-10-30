Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    ЦБА оштрафовал представителя НБКО "Prior Credit"

    Финансы
    • 30 октября, 2025
    • 11:16
    ЦБА оштрафовал представителя НБКО Prior Credit

    Центробанк Азербайджана привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации "Prior Credit".

    Как сообщили Report в ЦБА, в ходе плановых надзорных мероприятий были выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

    По результатам проверки, Наримановский районный суд города Баку вынес решение о наложении штрафа в размере 2 000 манатов на ответственное лицо организации в соответствии со статьей 598.1.2 Кодекса об административных проступках.

    НБКО штраф Центробанк ЦБА
    "Prior Credit" BOKT-un vəzifəli şəxsi cərimələnib

    Последние новости

    11:49

    Швейцария присоединилась к некоторым мерам из 18-го пакета санкций ЕС против РФ

    Другие страны
    11:45

    Орбан встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе

    Другие страны
    11:45

    Микаил Джаббаров: Чемпионат мира U-23 стал историческим успехом для азербайджанской борьбы

    Индивидуальные
    11:44

    Фонд: Развитие коридоров откроет для Азербайджана новые возможности в диверсификации экономики

    Инфраструктура
    11:43

    Представитель Конго: Инициатива БИГ по теме колониализма заслуживает высокой оценки

    Внешняя политика
    11:42

    В Баку сильный ветер повалил платан на троих человек

    Происшествия
    11:40

    МВФ: Экономика Азербайджана в среднесрочный период будет расти на 2,5% в год

    Инфраструктура
    11:40

    В Баку проходит международная выставка медицинских инноваций

    Здоровье
    11:30

    В Азербайджане ежемесячно обезвреживается около 1 000 кубометров медотходов

    Здоровье
    Лента новостей