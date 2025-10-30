"Prior Credit" BOKT-un vəzifəli şəxsi cərimələnib
- 30 oktyabr, 2025
- 10:48
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Prior Credit" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, aparılan cari nəzarət prosesləri çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halları aşkar edilib. Bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.2-ci maddəsinə əsasən BOKT-un vəzifəli şəxsi Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 2 000 manat cərimə olunub.
