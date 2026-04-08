ЦБА оштрафовал платежное учреждение

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал ООО Modenis, владельца товарного знака E-manat, и его должностное лицо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в ходе проверки на месте, проведенной в Modenis с 04.06.2025 по 18.07.2025, был выявлен ряд нарушений законодательства о борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма.

В связи с этим компания оштрафована на 50 тыс. манатов, а ее должностное лицо - на 10 тыс. манатов в соответствии со статьями 598.1.1 и 598.1.2 КоАП.