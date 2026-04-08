Бакметрополитен и AYNA внедрят новую концепцию перевозки пассажиров на период разделения линий

ЗАО "Бакинский метрополитен" совместно с Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) разработало специальный план мероприятий для минимизации неудобств пассажиров в период разделения "зеленой" и "красной" линий и ремонтных работ.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник департамента управления строительными проектами ЗАО "Бакинский метрополитен" Мамед Рзаев.

По словам представителя метрополитена, предстоящие работы, включая закрытие тоннеля на участке между станциями "28 Мая" и "Низами" и ремонт эскалаторов, неизбежно повлияют на пассажиропоток.

"Например, в период, когда выход станции "Низами" будет закрыт, поезда, следующие со стороны станции "Эльмляр Академиясы", будут направляться напрямую к станции "Джафар Джаббарлы"", - пояснил М. Рзаев.

Он отметил, что для разгрузки ключевых узлов метрополитена внедряется концепция интеграции подземного и наземного транспорта. В частности, будут организованы автобусные рейсы от станции "Низами" на другие направления (например, к станции "Гянджлик"), чтобы избавить пассажиров от необходимости обязательного прибытия на станцию "28 Мая".

"В настоящее время обсуждается вопрос организации бесплатного автобусного сообщения между станциями "28 Мая" и "Низами". Ожидается, что скоординированная работа метрополитена и AYNA позволит существенно разгрузить пассажиропоток и упростить передвижение", - добавил Рзаев.