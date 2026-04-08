    Бакметрополитен и AYNA внедрят новую концепцию перевозки пассажиров на период разделения линий

    Инфраструктура
    • 08 апреля, 2026
    • 13:41
    Бакметрополитен и AYNA внедрят новую концепцию перевозки пассажиров на период разделения линий

    ЗАО "Бакинский метрополитен" совместно с Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) разработало специальный план мероприятий для минимизации неудобств пассажиров в период разделения "зеленой" и "красной" линий и ремонтных работ.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник департамента управления строительными проектами ЗАО "Бакинский метрополитен" Мамед Рзаев.

    По словам представителя метрополитена, предстоящие работы, включая закрытие тоннеля на участке между станциями "28 Мая" и "Низами" и ремонт эскалаторов, неизбежно повлияют на пассажиропоток.

    "Например, в период, когда выход станции "Низами" будет закрыт, поезда, следующие со стороны станции "Эльмляр Академиясы", будут направляться напрямую к станции "Джафар Джаббарлы"", - пояснил М. Рзаев.

    Он отметил, что для разгрузки ключевых узлов метрополитена внедряется концепция интеграции подземного и наземного транспорта. В частности, будут организованы автобусные рейсы от станции "Низами" на другие направления (например, к станции "Гянджлик"), чтобы избавить пассажиров от необходимости обязательного прибытия на станцию "28 Мая".

    "В настоящее время обсуждается вопрос организации бесплатного автобусного сообщения между станциями "28 Мая" и "Низами". Ожидается, что скоординированная работа метрополитена и AYNA позволит существенно разгрузить пассажиропоток и упростить передвижение", - добавил Рзаев.

    Бакинский метрополитен Мамед Рзаев Станция 28 Мая Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
    Bakı metrosu xətlərin ayrılması zamanı sərnişin sıxlığına qarşı tədbir görəcək

    13:53

    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:52

    Минэкологии Азербайджана наделено новыми полномочиями

    Экология
    13:48

    ГЭЦ: В выходные более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

    Наука и образование
    13:47

    Пезешкиан: Перемирие стало возможно благодаря усилиям Ирана

    В регионе
    13:41

    Бакметрополитен и AYNA внедрят новую концепцию перевозки пассажиров на период разделения линий

    Инфраструктура
    13:23

    В Дагестане госпитализировали с кишечной инфекцией 35 человек, в том числе 27 детей

    В регионе
    13:18
    Фото

    Азербайджан и Казахстан обсудили расширение партнерства в сфере медиа

    Медиа
    13:07

    На иранских островах Лаван и Сирри произошли несколько взрывов - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:05
    Фото

    В Баку состоялась встреча Байрамова и Кошербаева в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    Лента новостей