    • 08 aprel, 2026
    • 12:49
    Bakı metrosu xətlərin ayrılması zamanı sərnişin sıxlığına qarşı tədbir görəcək

    "Bakı Metropoliteni" QSC-də xətlərin ayrılması və stansiyalarda aparılacaq təmir işləri zamanı sərnişin sıxlığının idarə olunması üçün genişmiqyaslı tədbirlər planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu səhmdar cəmiyyətinin Tikinti layihələrinin idarə olunması departamentinin rəisi Məmməd Rzayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    O bildirib ki, layihənin icrası zamanı "28 May" və "Nizami" stansiyaları arasındakı tunelin bağlanması sərnişin axınına təsir göstərəcək: "Lakin o, eskalator təmiri ilə bağlı məqama aydınlıq gətirərək qeyd edib ki, bəzi hallarda hərəkət tam məhdudlaşdırılmır. Eskalatorların təmiri üçün tunelin bağlanmasına ehtiyac yoxdur. Məsələn, "Nizami" stansiyası sərnişin çıxışı üçün bağlı olduğu vaxtda, "Elmlər Akademiyası"ndan gələn qatar birbaşa "Cəfər Cabbarlı" stansiyasına hərəkət edəcək. Bu proses qatarlar vasitəsilə təmin olunacaq".

    Departament rəisinin sözlərinə görə, xətlərin ayrılması dövründə "Nizami" stansiyası istiqamətində yaranacaq məhdudiyyətləri kompensasiya etmək üçün Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) ilə birgə xüsusi konsept hazırlanıb: "Sərnişinlərin mütləq "28 May" stansiyasına gəlməsinə ehtiyac qalmayacaq. "Nizami" stansiyasından digər istiqamətlərə (məsələn, "Gənclik" stansiyasına) birbaşa avtobus marşrutları tənzimlənəcək. "28 May" və "Nizami" stansiyaları arasında avtobusların ödənişsiz fəaliyyət göstərməsi məsələsi isə müzakirə olunur. Metro ilə yerüstü nəqliyyatın əlaqəli hərəkəti sərnişin axınını qismən azaldacaq və hərəkəti rahatlaşdıracaq".

    Бакметрополитен и AYNA внедрят новую концепцию перевозки пассажиров на период разделения линий

    Son xəbərlər

    13:53

    Pezeşkian: Barışıq İranın səyləri sayəsində mümkün olub

    Region
    13:52
    Foto

    "Qarabağ" rəhbərliyi heyətin gücləndirilməsini və infrastruktur layihələrini müzakirə edib

    Futbol
    13:43

    Xəzər dənizində yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:33

    Menyuda olub, sürfədə olmayan çeşid: uşaq bağçalarında qidalanma necədir? - ARAŞDIRMA

    Elm və təhsil
    13:30

    "Zirə"nin futbolçusu Eren Aydın: "Kəpəz"ə vurduğum qol karyeramın ən yaxşısıdır"

    Futbol
    13:26
    Foto

    Ankarada azərbaycanlı rəssamların "Suverenliyimizi qazandıran şanlı zəfər" adlı sərgisi keçirilir

    İncəsənət
    13:25

    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

    Region
    13:22

    Makron və Koşta Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini razılaşmalara riayət etməyə çağırıblar

    Digər ölkələr
    13:17

    Türkiyədə keçiriləcək matçlarda Mirça Luçeskunun xatirəsi anılacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti