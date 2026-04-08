    ГЭЦ: В выходные более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

    В выходные 52 687 учащихся сдадут выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

    Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

    В экзамене также примут участие 34 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушения слуха, зрения, речи и т.д.).

    В городах и районах для проведения экзаменов выделено в общей сложности 216 экзаменационных зданий, 3837 залов, привлечены 627 руководителей экзаменов, 4800 наблюдателей, 701 сотрудник пропускного режима (охрана) и 216 представителей зданий.

    Экзамен начнется в 11:00, режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Участники, прибывшие позже указанного времени, в здание допущены не будут.

    Выпускные экзамены Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ)
    Həftəsonu 52 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

