ГЭЦ: В выходные более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен
Наука и образование
- 08 апреля, 2026
- 13:48
В выходные 52 687 учащихся сдадут выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
В экзамене также примут участие 34 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушения слуха, зрения, речи и т.д.).
В городах и районах для проведения экзаменов выделено в общей сложности 216 экзаменационных зданий, 3837 залов, привлечены 627 руководителей экзаменов, 4800 наблюдателей, 701 сотрудник пропускного режима (охрана) и 216 представителей зданий.
Экзамен начнется в 11:00, режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Участники, прибывшие позже указанного времени, в здание допущены не будут.
