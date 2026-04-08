Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Южную Корею в сентябре для участия в первом саммите "Южная Корея - Центральная Азия".

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом стало известно в ходе встречи Токаева со специальным представителем президента Кореи - руководителем администрации президента Кан Хун Шиком.

В ходе переговоров Токаев отметил, что Корея является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана и высоко оценил позитивную динамику двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Кан Хун Шик заявил, что Сеул придает важное значение выводу отношений между странами на качественно новый уровень за счет расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, а также реализации совместных проектов в различных сферах.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая перспективы расширения взаимодействия в энергетической и транспортно-логистической сферах с учетом текущих глобальных вызовов.

В завершение встречи спецпредставитель передал Токаеву приглашение президента Кореи Ли Чжэ Мёна посетить Сеул, в том числе для участия в саммите. Президент Казахстана поблагодарил за приглашение и подтвердил свое участие, выразив уверенность, что предстоящие переговоры на высшем уровне будут способствовать значительной активизации сотрудничества двух стран, а также укреплению взаимодействия в формате "Центральная Азия - Корея".