Азербайджан и Казахстан обсудили расширение партнерства в сфере медиа

В Агентстве развития медиа (MEDİA) состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем министра культуры и информации Казахстана Рустамом Али.

Об этом сообщает Report со ссылкой на MEDİA.

Исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов отметил, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются, и подчеркнул важность расширения партнерства в сфере медиа. По его словам, особое значение имеют применение передового опыта, усиление совместной работы в области медиаграмотности и борьбы с дезинформацией, а также формирование гибких и эффективных механизмов, отвечающих современным вызовам.

Замминистра культуры и информации Казахстана Рустам Али затронул вопросы организации обмена опытом между профильными ведомствами и медиасубъектами, реализации совместных проектов и борьбы с распространением ложной и недостоверной информации.

Советник министра иностранных дел Казахстана Алишер Сулейменов отметил, что в эпоху цифровизации скоординированные действия и совместные инициативы в медиасфере служат формированию более устойчивой и безопасной информационной среды, а также подчеркнул важность укрепления взаимного доверия и создания общих коммуникационных платформ.