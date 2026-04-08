Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Дагестане госпитализировали с кишечной инфекцией 35 человек, в том числе 27 детей

    В регионе
    • 08 апреля, 2026
    • 13:23
    В больнице дагестанского села Карабудахкент с кишечной инфекцией находятся 35 человек, включая 27 детей.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минздраве Дагестана.

    "Федеральные эксперты отметили качество оказания медпомощи и оказали содействие в выделении дополнительной партии вакцины против вирусного гепатита А", - сообщили в ведомстве.

    Там напомнили, что медработники Дагестана проводят иммунизацию людей из группы риска.

    В Минздраве Дагестана призвали пользоваться только кипяченой или бутилированной водой для питья, приготовления пищи и детских смесей, обработки детских сосок и игрушек, полоскания рта, умывания, а также купания младенцев.

    Массовое отравление Дагестан

    Последние новости

    Происшествия
    Экология
    Наука и образование
    В регионе
    Инфраструктура
    13:18
    Фото

    Медиа
    В регионе
    13:05
    Фото

    Внешняя политика
    Лента новостей