В Дагестане госпитализировали с кишечной инфекцией 35 человек, в том числе 27 детей
В регионе
- 08 апреля, 2026
- 13:23
В больнице дагестанского села Карабудахкент с кишечной инфекцией находятся 35 человек, включая 27 детей.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минздраве Дагестана.
"Федеральные эксперты отметили качество оказания медпомощи и оказали содействие в выделении дополнительной партии вакцины против вирусного гепатита А", - сообщили в ведомстве.
Там напомнили, что медработники Дагестана проводят иммунизацию людей из группы риска.
В Минздраве Дагестана призвали пользоваться только кипяченой или бутилированной водой для питья, приготовления пищи и детских смесей, обработки детских сосок и игрушек, полоскания рта, умывания, а также купания младенцев.
