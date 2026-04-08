В Дагестане госпитализировали с кишечной инфекцией 35 человек, в том числе 27 детей

В больнице дагестанского села Карабудахкент с кишечной инфекцией находятся 35 человек, включая 27 детей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минздраве Дагестана.

"Федеральные эксперты отметили качество оказания медпомощи и оказали содействие в выделении дополнительной партии вакцины против вирусного гепатита А", - сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что медработники Дагестана проводят иммунизацию людей из группы риска.

В Минздраве Дагестана призвали пользоваться только кипяченой или бутилированной водой для питья, приготовления пищи и детских смесей, обработки детских сосок и игрушек, полоскания рта, умывания, а также купания младенцев.