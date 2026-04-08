İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    AMB ödəniş təşkilatını cərimələyib

    Maliyyə
    • 08 aprel, 2026
    • 11:31
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "E-manat" əmtəə nişanının sahibi "Modenis" MMC-ni və onun vəzifəli şəxsini cərimələyib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 04.06.2025 – 18.07.2025-ci il tarixlərində "Modenis"də həyata keçirilmiş yerində yoxlama çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin bir sıra tələblərinin pozulması faktları aşkarlanıb. Bununla bağlı şirkət İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1 və 598.1.2-ci maddələrinə əsasən 50 000 manat, onun vəzifəli şəxsi isə 10 000 manat cərimə edilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İnzibati Xətalar Məcəlləsi Modenis MMC E-manat
    ЦБА оштрафовал платежное учреждение

