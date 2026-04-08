Пезешкиан: Перемирие стало возможно благодаря усилиям Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментируя объявленное между США и Ираном двухнедельное прекращение огня, отметил, что перемирие соответствует принципам, выдвинутым иранской стороной.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

Пезешкиан также призвал иранский народ к единству во всех сферах деятельности, как в сфере обороны, так и на дипломатическом поприще.