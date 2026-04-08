Минэкологии Азербайджана наделено новыми полномочиями

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов".

Как сообщает Report, Минэкологии наделено новыми полномочиями.

Согласно документу, министерство через подведомственные структуры (как входящие в его состав, так и не входящие) будет давать заключения о целесообразности замены земельных участков малопригодными или непригодными для сельского хозяйства землями в ряде случаев. К таким случаям относится строительство объектов оборонного и охранного значения на землях лесного фонда, а также необходимость вовлечения дополнительных территорий в сельскохозяйственный оборот для обеспечения продовольственной безопасности и при изменении категории земель для добычи полезных ископаемых.

Кроме того, президент внес изменения в "Устав Агентства государственной экологической экспертизы" при Минэкологии. Агентство также получило право давать заключения о соответствии утвержденных запасов полезных ископаемых и их разработки законодательству о недрах, а также о соответствии смены категории земель природоохранному законодательству.