    Минэкологии Азербайджана наделено новыми полномочиями

    08 апреля, 2026
    13:52
    Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов".

    Как сообщает Report, Минэкологии наделено новыми полномочиями.

    Согласно документу, министерство через подведомственные структуры (как входящие в его состав, так и не входящие) будет давать заключения о целесообразности замены земельных участков малопригодными или непригодными для сельского хозяйства землями в ряде случаев. К таким случаям относится строительство объектов оборонного и охранного значения на землях лесного фонда, а также необходимость вовлечения дополнительных территорий в сельскохозяйственный оборот для обеспечения продовольственной безопасности и при изменении категории земель для добычи полезных ископаемых.

    Кроме того, президент внес изменения в "Устав Агентства государственной экологической экспертизы" при Минэкологии. Агентство также получило право давать заключения о соответствии утвержденных запасов полезных ископаемых и их разработки законодательству о недрах, а также о соответствии смены категории земель природоохранному законодательству.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə daha bir vəzifə verilib

