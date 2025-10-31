Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицо

    Финансы
    • 31 октября, 2025
    • 18:08
    ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицо

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности НБКО Monetri и его должностное лицо.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, в рамках текущих процессов надзора были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансировании терроризма.

    На основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.5 Кодекса об административных правонарушениях, НБКО и его должностное лицо были оштрафованы Хатаинским районным судом города Баку на 50 тыс. и 10 тыс. манатов соответственно.

    НБКО Monetri ЦБА штраф
