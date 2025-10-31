ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицо
Финансы
- 31 октября, 2025
- 18:08
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности НБКО Monetri и его должностное лицо.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, в рамках текущих процессов надзора были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансировании терроризма.
На основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.5 Кодекса об административных правонарушениях, НБКО и его должностное лицо были оштрафованы Хатаинским районным судом города Баку на 50 тыс. и 10 тыс. манатов соответственно.
Последние новости
18:22
ЕС не спешит открывать двери SAFE для Турции и Южной КореиАналитика
18:08
ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицоФинансы
18:07
В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поездПроисшествия
17:57
Фото
Баку и Бишкек направят $2,5 млн на строительство малой ГЭС в КыргызстанеЭнергетика
17:55
Фото
В Ханкенди прошла конференция на тему развития судебной системыПроисшествия
17:51
Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
17:45
Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере образованияНаука и образование
17:40
Фото
В ЦБА обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтехФинансы
17:33