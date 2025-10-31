İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Mərkəzi Bank "Monetri" BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 17:55
    Mərkəzi Bank Monetri BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Monetri" BOKT MMC-nin və onun vəzifəli şəxsinin inzibati məsuliyyətə cəlb edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, aparılan cari nəzarət prosesləri çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması aşkarlanıb.

    Nəticədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci, 598.1.2-ci və 598.1.5-ci maddələrinə əsasən BOKT və onun vəzifəli şəxsi Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi tərəfindən müvafiq olaraq 50 min manat və 10 min manat məbləğində cərimə edilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Monetri”
    ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицо

