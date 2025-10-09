ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ограничил лицензию процессингового центра ООО "Азерикард" на основании обращения самой компании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​ЦБА.

Согласно информации, 12 сентября 2024 года компании были выданы лицензии № ÖSO-001 на осуществление деятельности оператора платежной системы, №EPT-011 - на эквайринг платежных операций, эмиссию электронных денег и проведение операций с ними.

На основании обращения организации решением ЦБА от 8 октября 2025 года в ее лицензии была отменена платежная услуга по "эмиссии электронных денег и выполнению платежных операций с электронными деньгами". Таким образом, "Азерикард" продолжит свою деятельность не как организация электронных денег, а как платежная организация и оператор платежной системы.