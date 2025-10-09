Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денег

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 12:48
    ЦБА отменил лицензию Азерикард на эмиссию электронных денег

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ограничил лицензию процессингового центра ООО "Азерикард" на основании обращения самой компании.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​ЦБА.

    Согласно информации, 12 сентября 2024 года компании были выданы лицензии № ÖSO-001 на осуществление деятельности оператора платежной системы, №EPT-011 - на эквайринг платежных операций, эмиссию электронных денег и проведение операций с ними.

    На основании обращения организации решением ЦБА от 8 октября 2025 года в ее лицензии была отменена платежная услуга по "эмиссии электронных денег и выполнению платежных операций с электронными деньгами". Таким образом, "Азерикард" продолжит свою деятельность не как организация электронных денег, а как платежная организация и оператор платежной системы.

    Азерикард лицензия ЦБА
    "Azərikart"ın lisenziyası məhdudlaşdırılıb

    Последние новости

    13:00

    Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 году

    Промышленность
    12:50

    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    12:48

    Пашинян примет участие в саммите СНГ в Таджикистане

    В регионе
    12:48

    ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денег

    Финансы
    12:45

    Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словами

    Внутренняя политика
    12:43

    Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАС

    Финансы
    12:42

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    12:41

    Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объеме

    Бизнес
    12:39

    Молдова надеется провести в 2026 году новый раунд политических консультаций с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей