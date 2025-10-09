ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денег
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ограничил лицензию процессингового центра ООО "Азерикард" на основании обращения самой компании.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, 12 сентября 2024 года компании были выданы лицензии № ÖSO-001 на осуществление деятельности оператора платежной системы, №EPT-011 - на эквайринг платежных операций, эмиссию электронных денег и проведение операций с ними.
На основании обращения организации решением ЦБА от 8 октября 2025 года в ее лицензии была отменена платежная услуга по "эмиссии электронных денег и выполнению платежных операций с электронными деньгами". Таким образом, "Азерикард" продолжит свою деятельность не как организация электронных денег, а как платежная организация и оператор платежной системы.