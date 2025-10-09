"Azərikart"ın lisenziyası məhdudlaşdırılıb
- 09 oktyabr, 2025
- 12:29
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Azərikard" MMC prosessinq mərkəzinin öz müraciəti əsasında onun lisenziyasını məhdudlaşdırıb.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 12 sentyabr 2024-cü ildəşirkətə "ödəniş sisteminin operatoru" fəaliyyətinin göstərilməsi üçün ÖSO-001 nömrəli, "ödəniş əməliyyatının ekvarinqi" və "elektron pulun emissiyası və elektron pul ilə ödəniş əməliyyatlarının icrası" fəaliyyətinin göstərilməsi üçün isə EPT-011 nömrəli lisenziyalar verilib.
Təşkilatın müraciətinə əsasən AMB-nin 8 oktyabr 2025-ci il tarixli qərarı ilə onun lisenziyasında "elektron pul emissiyası və elektron pulla ödəniş əməliyyatlarının icrası" üzrə ödəniş xidməti ləğv edilib. Bununla da Təşkilat fəaliyyətini elektron pul təşkilatı kimi deyil, ödəniş təşkilatı və ödəniş sisteminin operatoru olaraq davam etdirəcək.