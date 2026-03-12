Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    ЦБА: Общая сумма безналичных платежей в 2025 году составила около 100 млрд манатов

    Финансы
    • 12 марта, 2026
    • 17:38
    ЦБА: Общая сумма безналичных платежей в 2025 году составила около 100 млрд манатов

    Общий объем безналичных платежей, осуществленных платежными картами внутри Азербайджана в 2025 году, составил 99,1 млрд манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 26% больше по сравнению с 2024 годом.

    В отчетный период удельный вес безналичного оборота во внутренних операциях, осуществленных посредством платежных карт, увеличился на 3,4 процентных пункта и составил 67,6%.

    В течение года каждый второй бесконтактный платеж, осуществленный через POS-терминалы, был произведен посредством "умных устройств".

    Центробанк Азербайджана Безналичные платежи Платежные карты
    AMB: Ötən il nağdsız ödənişlərin ümumi məbləği 100 milyard manata yaxın olub
    CBA: Non-cash payments in Azerbaijan approached AZN100 billion in 2025
    Лента новостей