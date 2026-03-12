ЦБА: Общая сумма безналичных платежей в 2025 году составила около 100 млрд манатов
Финансы
- 12 марта, 2026
- 17:38
Общий объем безналичных платежей, осуществленных платежными картами внутри Азербайджана в 2025 году, составил 99,1 млрд манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 26% больше по сравнению с 2024 годом.
В отчетный период удельный вес безналичного оборота во внутренних операциях, осуществленных посредством платежных карт, увеличился на 3,4 процентных пункта и составил 67,6%.
В течение года каждый второй бесконтактный платеж, осуществленный через POS-терминалы, был произведен посредством "умных устройств".
