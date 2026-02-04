ЦБА обновил прогноз по инфляции на 2026–2027 годы

Центральный банк Азербайджана ожидает, что годовая инфляция в стране составит 5,5% в 2026 году и 4% в 2027 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, обновленные прогнозы регулятора предусматривают сохранение инфляции в целевом диапазоне.

Напомним, в октябре прошлого года ЦБА прогнозировал инфляцию на 2026 год на уровне 5,7%.

"В настоящее время годовая инфляция продолжает оставаться в пределах целевого диапазона. В последние два месяца наблюдается тенденция к снижению ее динамики. В декабре 2025 года 12-месячная инфляция составила 5,2%. В годовом выражении цены выросли на 6,4% по продовольственным товарам, алкогольным напиткам и табачным изделиям, на 5,7% - по платным услугам и на 2,5% - по непродовольственным товарам. Годовая базовая инфляция в декабре 2025 года составила 4,8%, что свидетельствует о близости устойчивой составляющей инфляции к целевому уровню. Фактическая инфляция формируется под воздействием как внешних, так и внутренних издержек. Согласно базовому сценарию, к концу 2026 года и в 2027 году годовая инфляция останется в пределах целевого диапазона", - говорится в заявлении ЦБА.