İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

    Maliyyə
    • 04 fevral, 2026
    • 10:03
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yenilənmiş proqnozlarına görə, illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5,5 %, 2027-ci ildə isə 4 % olacağı gözlənilir.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, ötən ilin oktyabr ayında qurum illik inflyasiyanın 2026-cı ildə isə 5,7 % olacağını açıqlamışdı.

    "Hazırda illik inflyasiya hədəf daxilində qalmağa davam edir. Son 2 ayda inflyasiyanın dinamikasında azalma meyli müşahidə olunur. 2025-ci ilin dekabr ayında 12 aylıq inflyasiya 5,2 % təşkil edib. Qiymətlər illik əsasda qida məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları üzrə 6,4 %, ödənişli xidmətlər üzrə 5,7 %, qeyri-qida məhsulları üzrə isə 2,5 % artıb. İllik baza inflyasiyası 2025-ci ilin dekabr ayında 4,8 % təşkil edib ki, bu da inflyasiyanın qalıcı hissəsinin hədəfə yaxın olduğunu göstərir. Faktiki inflyasiya əsasən xarici və daxili xərc amillərindən təsirlənir. Baza ssenarisinə əsasən, 2026-cı ilin sonuna və 2027-ci ildə illik inflyasiyanın hədəf daxilində olacağı proqnozlaşdırılır", - deyə AMB bəyan edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı inflyasiya
    ЦБА обновил прогноз по инфляции на 2026–2027 годы

    Son xəbərlər

    10:45

    9-cu siniflərin buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:44

    "Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    10:44

    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyib

    Maliyyə
    10:38

    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    10:37
    Foto

    Yasamaldakı yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıb

    Hadisə
    10:35

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Finlandiya millisindən təklif alıb

    Futbol
    10:35

    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    10:33
    Foto
    Video

    Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    10:30

    Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti