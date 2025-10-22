Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    ЦБА обновил прогнозы по инфляции на 2025–2026 годы

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 10:09
    ЦБА обновил прогнозы по инфляции на 2025–2026 годы

    Центробанк Азербайджана обновил прогнозы по инфляции в стране на 2025–2026 годы.

    Как сообщает Report, согласно обновленным прогнозам, годовая инфляция в 2025 году будет в пределах 6%, а в 2026 году - 5,7%.

    Ранее в июле регулятор прогнозировал инфляцию на уровне 5,7% и 5,3% соответственно.

    "Согласно базовому сценарию, инфляция к концу 2025 года и в 2026 году останется в пределах целевого диапазона. Повышение прогноза связано в основном с факторами предложения", - отмечается в заявлении Центробанка.

    ЦБА инфляция прогноз
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı inflyasiya proqnozlarını yeniləyib
    Central Bank of Azerbaijan revises inflation forecasts upward

    Последние новости

    11:13
    Фото

    В Баку проходит международный симпозиум по современным моделям религиозного образования

    Религия
    11:12

    Лувр открыли для посетителей спустя несколько дней после ограбления

    Другие страны
    11:08

    Орбан: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште продолжается

    Другие страны
    11:04

    Путешественники клуба Extreme Travelers International Congress посетили Агдамскую мечеть

    Карабах
    10:59

    Али Асадов: Новый маршрут в регионе станет важным сегментом Среднего коридора

    Внешняя политика
    10:58

    Кобахидзе: Рады, что премьеры Азербайджана и Армении участвуют в форуме "Шелковый путь"

    В регионе
    10:57

    Азербайджан, Грузия и Казахстан вводят единый тариф для перевозок по Среднему коридору

    Внешняя политика
    10:48

    Премьер: Азербайджан и Грузия занимают лидирующие позиции в развитии Среднего коридора

    Внешняя политика
    10:46

    Али Асадов: Дружба Азербайджана и Грузии является важным фактором стабильности в регионе

    Внешняя политика
    Лента новостей