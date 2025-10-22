ЦБА обновил прогнозы по инфляции на 2025–2026 годы
Финансы
- 22 октября, 2025
- 10:09
Центробанк Азербайджана обновил прогнозы по инфляции в стране на 2025–2026 годы.
Как сообщает Report, согласно обновленным прогнозам, годовая инфляция в 2025 году будет в пределах 6%, а в 2026 году - 5,7%.
Ранее в июле регулятор прогнозировал инфляцию на уровне 5,7% и 5,3% соответственно.
"Согласно базовому сценарию, инфляция к концу 2025 года и в 2026 году останется в пределах целевого диапазона. Повышение прогноза связано в основном с факторами предложения", - отмечается в заявлении Центробанка.
