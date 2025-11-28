ЦБА: Новая госпрограмма расширит финансовую инклюзивность по 5 направлениям
- 28 ноября, 2025
- 13:22
Государственная программа по углублению финансовой инклюзивности в Азербайджане будет утверждена в ближайшее время.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров.
По его словам, в документе определены 5 основных направлений. Первое направление предусматривает расширение каналов передачи финансовых продуктов. Это будет включать развитие как цифровых, так и физических каналов. В рамках этого модель "bancassurance" определена как один из основных приоритетов.
Второе направление предусматривает расширение рынка финансовых продуктов и услуг. Сюда входит разработка и вывод на рынок новых продуктов и услуг, соответствующих потребностям физических лиц и особенно малого и среднего бизнеса.
Третье направление включает формирование инфраструктуры, поддерживающей финансовую инклюзивность. Это охватывает обмен информацией, распределение данных и обеспечение необходимой информации для оценки клиентских рисков финансовыми учреждениями.
Четвертое направление предусматривает разработку соответствующих регулирований и политических рамок, пятое - повышение финансовой грамотности потребителей и усиление защиты их прав.
Тахиров подчеркнул, что в реализации программы модель банковско-страхового сотрудничества определена как основной стратегический инструмент для повышения финансовой инклюзивности для индивидуальных клиентов и бизнеса.