ЦБА: Новая госпрограмма расширит финансовую инклюзивность по 5 направлениям

Государственная программа по углублению финансовой инклюзивности в Азербайджане будет утверждена в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров.

По его словам, в документе определены 5 основных направлений. Первое направление предусматривает расширение каналов передачи финансовых продуктов. Это будет включать развитие как цифровых, так и физических каналов. В рамках этого модель "bancassurance" определена как один из основных приоритетов.

Второе направление предусматривает расширение рынка финансовых продуктов и услуг. Сюда входит разработка и вывод на рынок новых продуктов и услуг, соответствующих потребностям физических лиц и особенно малого и среднего бизнеса.

Третье направление включает формирование инфраструктуры, поддерживающей финансовую инклюзивность. Это охватывает обмен информацией, распределение данных и обеспечение необходимой информации для оценки клиентских рисков финансовыми учреждениями.

Четвертое направление предусматривает разработку соответствующих регулирований и политических рамок, пятое - повышение финансовой грамотности потребителей и усиление защиты их прав.

Тахиров подчеркнул, что в реализации программы модель банковско-страхового сотрудничества определена как основной стратегический инструмент для повышения финансовой инклюзивности для индивидуальных клиентов и бизнеса.