    ЦБА: Новая госпрограмма расширит финансовую инклюзивность по 5 направлениям

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 13:22
    ЦБА: Новая госпрограмма расширит финансовую инклюзивность по 5 направлениям

    Государственная программа по углублению финансовой инклюзивности в Азербайджане будет утверждена в ближайшее время.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров.

    По его словам, в документе определены 5 основных направлений. Первое направление предусматривает расширение каналов передачи финансовых продуктов. Это будет включать развитие как цифровых, так и физических каналов. В рамках этого модель "bancassurance" определена как один из основных приоритетов.

    Второе направление предусматривает расширение рынка финансовых продуктов и услуг. Сюда входит разработка и вывод на рынок новых продуктов и услуг, соответствующих потребностям физических лиц и особенно малого и среднего бизнеса.

    Третье направление включает формирование инфраструктуры, поддерживающей финансовую инклюзивность. Это охватывает обмен информацией, распределение данных и обеспечение необходимой информации для оценки клиентских рисков финансовыми учреждениями.

    Четвертое направление предусматривает разработку соответствующих регулирований и политических рамок, пятое - повышение финансовой грамотности потребителей и усиление защиты их прав.

    Тахиров подчеркнул, что в реализации программы модель банковско-страхового сотрудничества определена как основной стратегический инструмент для повышения финансовой инклюзивности для индивидуальных клиентов и бизнеса.

    AMB: Yeni dövlət proqramı maliyyə inklüzivliyini beş əsas istiqamət üzrə genişləndirəcək

