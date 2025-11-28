İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AMB: Yeni dövlət proqramı maliyyə inklüzivliyini beş əsas istiqamət üzrə genişləndirəcək

    Maliyyə
    • 28 noyabr, 2025
    • 12:56
    AMB: Yeni dövlət proqramı maliyyə inklüzivliyini beş əsas istiqamət üzrə genişləndirəcək

    Azərbaycanda maliyyə inklüzivliyinin dərinləşdirilməsi üzrə dövlət proqramı yaxın vaxtlarda təsdiqlənəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə Sektorunun Davamlı İnkişafı Departamentinin direktoru Rüstəm Tahirov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, AMB artıq maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsinə dair dövlət proqramını hazırlayıb:

    "Sənəddə 5 əsas istiqamət müəyyən edilib. Birinci istiqamət - maliyyə məhsullarının çatdırılma kanallarının genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu, həm rəqəmsal, həm də fiziki kanalların inkişafını əhatə edəcək. Bu çərçivədə "bancassurance" modelinin tətbiqi əsas prioritetlərdən biri kimi müəyyən edilib.

    İkinci istiqamət - maliyyə məhsul və xidmətləri bazarının genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Buraya fərdi şəxslərin və xüsusilə kiçik və orta bizneslərin ehtiyaclarına uyğun yeni məhsul və xidmətlərin hazırlanması və bazara çıxarılması daxildir.

    Üçüncü istiqamətə maliyyə inklüzivliyini dəstəkləyən infrastrukturun formalaşdırılması daxildır. Bu, məlumat mübadiləsi, datanın bölüşdürülməsi və maliyyə institutlarının müştəri risklərini qiymətləndirməsi üçün tələb olunan məlumatların təmin olunmasını əhatə edir. Dördüncü istiqamət – uyğun tənzimləmələrin və siyasət çərçivələrinin hazırlanmasını nəzərdə tutur. Beşinci istiqamətə isə istehlakçıların maliyyə savadlılığının artırılması və hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsini daxildir".

    R. Tahirov qeyd edib ki, proqramın icrasında həm fərdi müştərilər, həm də bizneslər üçün maliyyə inklüzivliyinin artırılmasında bank-sığorta əməkdaşlığı modelinin inkişafı əsas strateji alət kimi müəyyən edilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rüstəm Tahirov
    ЦБА: Новая госпрограмма расширит финансовую инклюзивность по 5 направлениям

    Son xəbərlər

    13:23

    Qırğızıstanda parlament seçkilərini Azərbaycandan 25 müşahidəçi izləyəcək

    Xarici siyasət
    13:23

    "Roma"nın sabiq futbolçusu karyerasını bitirib

    Futbol
    13:21

    Qaradağda kuryerdən 10 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:19

    Türkiyə təmsilçisi: Süni intellektə həvalə edilə bilməyəcək bacarıqları tələb edən peşələr yox olmayacaq

    Sosial müdafiə
    13:15

    Azərbaycan və Gürcüstan aqrar məhsullarla üçüncü ölkələrin bazarlarına birgə çıxışı müzakirə edib

    ASK
    13:13

    Erməni Apostol Kilsəsinin iclası keçirilir

    Region
    13:07

    Qulu Məhərrəmli "Şirməmməd Hüseynov mükafatı"nın qalibi olub

    Media
    13:07

    Azərbaycanda icbari və könüllü tibbi sığorta birləşdirilə bilər

    Maliyyə
    13:06

    Azərbaycan və Çin maliyyə sektorları arasında qarşılıqlı əlaqənin dərinləşdirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti