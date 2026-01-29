Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЦБА назвал цели в области микрофинансирования

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 10:31
    ЦБА назвал цели в области микрофинансирования

    Одной из основных целей Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до 2030 года является формирование гибкого и эффективно регулируемого микрофинансового сектора.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев на I Инвесторско-микрофинансовом форуме в Баку.

    Он напомнил, что принятые в ноябре 2024 года "Правила управления кредитными рисками" и "Требования в области андеррайтинга" служат формированию культуры управления рисками в НБКО и внедрению передовых практик:

    "Кроме того, в мае 2025 года ЦБА принял стратегические рамки для модели микрофинансирования: "Соответствующий документ был принят в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы". Основные цели модели микрофинансирования - финансирование самозанятого населения, а также микро, малых и средних предпринимателей, расширение финансовой инклюзивности, в целом повышение роли модели микрофинансирования и небанковских кредитных организаций в развитии реального сектора".

    Фуад Исаев ЦБА Инвесторско-микрофинансовый форум управление кредитными рисками микрофинансирование
    AMB mikromaliyyə sektoru ilə bağlı hədəfini açıqlayıb

