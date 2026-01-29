İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    AMB mikromaliyyə sektoru ilə bağlı hədəfini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 10:13
    AMB mikromaliyyə sektoru ilə bağlı hədəfini açıqlayıb

    2030-cu ilədək Azərbaycan ​Mərkəzi Bankının (AMB) əsas hədəflərindən biri çevik və effektiv tənzimlənən mikromaliyyə sektorunun formalaşmasıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Fuad İsayev Bakıda keçirilən I İnvestor-Mikromaliyyə Forumunda bildirib.

    O xatırladıb ki, 2024-cü ilin noyabr ayında qəbul olunmuş "Kredit risklərinin idarə edilməsi qaydası" və "Anderraytinq sahəsindəki tələblər" BOKT-larda risklərin idarə edilməsi mədəniyyətinin formalaşmasına və qabaqcıl təcrübələrin tətbiqinə xidmət edir.

    "Bununla yanaşı, 2025-ci ilin may ayında AMB mikromaliyyə modeli üzrə strateji çərçivə qəbul edib: "Müvafiq sənəd "2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası" çərçivəsində qəbul olunub. ​Mikromaliyyə modelinin əsas hədəfləri özünüməşğul əhalinin, eyni zamanda mikro, kiçik və orta sahibkarların maliyyələşdirilməsi, maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsi, ümumilikdə mikromaliyyə modelinin və bank olmayan kredit təşkilatlarının real sektorun inkişafında rolunun artırılmasıdır".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Fuad İsayev
    ЦБА назвал цели в области микрофинансирования

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti