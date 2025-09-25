Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    ЦБА начинает опрос о финансовом поведении и намерениях домохозяйств

    Финансы
    • 25 сентября, 2025
    • 11:36
    Центробанк Азербайджана инициировал опрос о финансовом поведении и намерениях домохозяйств исключительно на цифровой платформе.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров.

    По его словам, основная цель опроса - сбор информации о потребительском поведении и сбережениях домохозяйств. Также будет информационный блок о факторах, влияющих на эти решения. Другой раздел будет связан с долговой нагрузкой и возможностями ее погашения, о чем также планируется собирать информацию. Планируется проводить опрос один раз в квартал, всего 4 раза в год.

