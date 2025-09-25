İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    AMB ev təsərrüfatlarının maliyyə davranışları və niyyətləri sorğusuna start verir

    Maliyyə
    • 25 sentyabr, 2025
    • 11:22
    AMB ev təsərrüfatlarının maliyyə davranışları və niyyətləri sorğusuna start verir
    Samir Nəsirov

    Bu gündən Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) sırf rəqəmsal platformada ev təsərrüfatlarının maliyyə davranışları və niyyətləri sorğusuna start verir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, sorğunun keçirilməsində əsas məqsəd ev təsərrüfatlarının istehlak və yığım davranışları haqqında məlumat toplamaqdır: "Həmçinin bu qərarlara təsir edən amillər haqqında informasiya bloqu olacaq. Başqa bir bölüm borc yükü və onun ödənilməsi imkanları ilə bağlı olacaq ki, bu barədə də məlumat toplanılması planlaşdırır. Sorğunun rübdə bir dəfə olmaqla, il ərzində 4 dəfə keçirilməsi planlaşdırılır".

