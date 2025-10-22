Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    ЦБА: На валютном рынке Азербайджана предложение превышает спрос

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 10:27
    На валютном рынке Азербайджана сохраняется стабильная ситуация, при этом предложение иностранной валюты превышает спрос.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, за последние семь месяцев обменные пункты зафиксировали превышение объемов покупки иностранной валюты над продажей.

    Уровень долларизации депозитов физических лиц снизился за год на 1,8 процентного пункта - до 29%, что, по оценке ЦБА, свидетельствует о позитивных ожиданиях в отношении стабильности маната.

    Главными факторами валютного равновесия остаются устойчивые показатели внешнего сектора. По данным Государственного таможенного комитета, за девять месяцев 2025 года профицит внешнеторгового баланса составил $1,8 млрд.

    Положительная динамика денежных переводов также поддерживает профицит текущего счета платежного баланса, прогноз которого по итогам 2025 года слегка повышен, а на 2026 год сохранен без изменений.

